"Побалует летними деньками": появился теплый прогноз погоды в Украине на апрель

В Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. В стране ожидается долгожданная весенняя температура воздуха.

Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды на апрель в Украине, передает Meteoprog. Отмечается, что первая неделя месяца будет облачной с прояснениями.

Прогнозируются также осадки дождя, но непродолжительные. В течение дня на термометрах мы увидим до +14 градусов по Цельсию. Ночью столбики ртути будут опускаться до +3…+4ºС.

Вторая неделя апреля начнется дождями. Погода также будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.

"Третья неделя побалует нас "летними" деньками. Мы сможем наслаждаться теплом до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни", - сообщается на сайте.

Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.

По предварительной информации метеорологов, именно в апреле начнется долгожданная климатическая весна.

В этом году Пасха припадает на 28 апреля. Долгосрочный прогноз обещает теплую погоду, днем по стране +16…+20 ºС. Но не исключены осадки, ведь на конец месяца прогнозируются облачные непогожие дни.

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 марта, в Украине сохранится сухая погода с переменной облачностью. К тому же, прогнозируется существенное потепление.

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