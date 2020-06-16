По ВСУ на Донбассе ударили из артиллерии: силы ООС заставили врага прекратить огонь

Юрий Сергиенко Общество 19:34, 16.06.2020 Обновлено: 19:40, 16.06.2020

Вооруженные формирования России на Донбассе применили тяжелую артиллерию против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Во вторник, 16 июня, враг два раза нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Вблизи Крымского оккупанты открывали огонь из 120-мм минометов. В районе Орехово они применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военнослужащие нанесли ответные удары. "Наши воины такие наглые действия не оставили без ответа и применили очередные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность",–- подчеркнули в штабе ООС.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация остается контролированной.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 16 июня
mediarnbo.org
Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня на Донбассе стрельба почти стихла. Вооруженные формирования РФ только один раз нарушили режим прекращения огня, применив противотанковый ракетный комплекс в районе Новоселовки Второй.

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