Вооруженные формирования России на Донбассе применили тяжелую артиллерию против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Во вторник, 16 июня, враг два раза нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Вблизи Крымского оккупанты открывали огонь из 120-мм минометов. В районе Орехово они применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военнослужащие нанесли ответные удары. "Наши воины такие наглые действия не оставили без ответа и применили очередные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность",–- подчеркнули в штабе ООС.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация остается контролированной.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 16 июня

По ВСУ на Донбассе ударили из артиллерии: силы ООС заставили врага прекратить огонь

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня на Донбассе стрельба почти стихла. Вооруженные формирования РФ только один раз нарушили режим прекращения огня, применив противотанковый ракетный комплекс в районе Новоселовки Второй.