По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото

24 августа, в День Независимости Украины, в аннексированном Крыму во многих городах подняли украинские флаги.

Об этом сообщают блогеры в социальных сетях. В частности, желто-синий флаг запестрел в городах Севастополь и Алушта. В последнем жители подняли его над одним из домов города вечером 23 августа – в День флага Украины.

Также национальный символ поставили на горе и на скале в море на аннексированном полуострове.

Фото вызвали ажиотаж в сети. "Крым – это Украина, и мы скучаем по нему, Героям Слава, Украина – от Одессы до Керчи, от Донецка до Мукачево, от Запорожья до Харькова, от Севастополя до Киева... С Днем Независимости", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве прошло торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся