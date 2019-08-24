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По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото

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24 августа, в День Независимости Украины, в аннексированном Крыму во многих городах подняли украинские флаги.

Об этом сообщают блогеры в социальных сетях. В частности, желто-синий флаг запестрел в городах Севастополь и Алушта. В последнем жители подняли его над одним из домов города вечером 23 августа – в День флага Украины.

Также национальный символ поставили на горе и на скале в море на аннексированном полуострове.

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Фото вызвали ажиотаж в сети. "Крым – это Украина, и мы скучаем по нему, Героям Слава, Украина – от Одессы до Керчи, от Донецка до Мукачево, от Запорожья до Харькова, от Севастополя до Киева... С Днем Независимости", – пишут пользователи.

По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото
По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото
По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото
По всему Крыму подняли украинские флаги: яркие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве прошло торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

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Пигин Макс
Пигин Макс
В заголовке "по всему Крыму", в статье "в городах Севастополь и Алушта", а сами фотки пятилетней давности https://politnavigator.news/ukrainskijj-flag-nad-ajj-petri-kto-vinovat-v-dyryavojj-granice-kryma-opros-ehkspertov.html Отупление скачущей биомассы идёт полным ходом!
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