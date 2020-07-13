По уровню смертности COVID-19 к концу года может превысить ВИЧ и убийства, – Ляшко

Если смертность от COVID-19 останется на нынешнем уровне, то к концу года она может превысить смертность от ВИЧ и малярии.

Об этом написал в Facebook главный санврач Украины Виктор Ляшко. Он привел статистику заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю.

По словам медика, уже четыре дня подряд количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев, то есть людей, которые выздоровели или умерли вследствие COVID-19.

Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях.

Ляшко перечислил пять областей, где за неделю сделали наибольшее количество лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения.

С начала эпидемии г. Киев – 47 466; Черновицкая – 40 073; Черкасская – 31 929; Тернопольская – 30 825; Ривненская – 29 978.

Также он сообщил, что 45% (24379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Санитарный врач отметил, что за весь 2019 год в мире около 690 тыс. человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

“На сегодня, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые оказывают наибольший вред для здоровья в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства”, – резюмировал Ляшко.

Главный санитарный врач Украины привел факты о COVID-19 за неделю (Facebook Виктора Ляшко)

Количество смертей от гриппа и пневмоний за 2016-2020 годы (Facebook Виктора Ляшко)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине может быть около 150 тысяч человек, заболевших коронавирусом – это в три раза больше, чем подтверждено официально.