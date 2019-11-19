Могла быть бешеной: по улицам Одессы бегала дикая лиса. Фото

В Одессе дикая лисица днем 18 ноября бегала по центральным улицам, пугая прохожих.

Зверя видели на улицах Ришельевской и Пушкинской, причем лисица несколько раз чуть не попала под машины. Соответствующие фотографии очевидцев выложены в Facebook-сообществе Одесса INFO (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обычно лисицы держатся вдали от городов, поэтому одесситы предположили, что зверь может быть болен бешенством.

По информации OBOZREVATEL, к вечеру зверя поймали волонтеры и отвезли лису в одну из местных ветеринарных клиник. Вирус бешенства обнаружен не был.

По Одессе бегала дикая лиса Facebook, Одесса INFO

По Одессе бегала дикая лиса Facebook, Одесса INFO

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-глава министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы украинцам на случай, если укусил дикий зверь. Бывший министр призвала не паниковать, а немедленно обратиться за медицинской помощью и требовать укола специальной вакцины.

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