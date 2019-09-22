По Украине ударят заморозки: появился прогноз на начало недели

В начале новой недели в Украине ожидается похолодание, ночные заморозки и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, понедельник, 23 сентября, пройдет без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью возможен небольшой дождь.

Средняя температура ночью составит 3-9°, днем 11-16° тепла. В Прикарпатье, Закарпатье и в южной части страны воздух прогреется до 19-24° выше нуля.

Иллюстрация pexels.com

В Киеве – без осадков. Температура ночью 6-8°, днем 13-15° тепла.

Ветер – северо-западный, в западной части – юго-восточный, 5-10 м/с.

Скриншот

Во вторник, 24 сентября, температура опустится. В северных и восточных областях ночью прогнозируют заморозки в воздухе 0-3°, днем воздух прогреется до 9-14° тепла.

На остальной территории – ночью 4-9° выше нулевой отметки, (на Полтавщине и Черкащине на поверхности почвы заморозки 0-4°), днем 14-19° тепла. При этом в южной части и местами в западных областях ожидается 20-22° с плюсом.

В целом вторник пройдет без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В украинской столице ночью около 0°, днем 12-14° тепла. Ветер юго-восточный.

Скриншот

Скриншот

О погоде на среду, 25 сентября, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!