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5 мая • обновлено в 11:29
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По Украине ударят грозы: синоптики предупредили о похолодании

3.7т
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Во вторник, 5 мая, в Украине ожидается прохладная погода с дождями и грозами.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра. Ветер по всей Украине будет южно-западный, 5-10 м/с.

В западных областях Украины температура воздуха составит максимум +16, а ночью опустится до +5. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы.

По Украине ударят грозы: синоптики предупредили о похолодании

По Украине ударят грозы: синоптики предупредили о похолодании

Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

В центре Украины немного теплее. Столбики термометров покажут до +19. Прогнозируют грозы.

Неспокойно будет и в северных областях. На Киевщине прогнозируют температуру воздуха на несколько отметок ниже.

По Украине ударят грозы: синоптики предупредили о похолодании

На юге Украины также будет до +19 и дожди с грозами. На востоке будет теплее всего: до +21. Однако и этот регион не обойдут дожди с грозами.

В Киеве 5 мая прогнозируют +16...+18 и грозу.

По Украине ударят грозы: синоптики предупредили о похолодании

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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