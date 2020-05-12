По Украине объявили штормовое предупреждение: где будут заморозки и град

Во вторник, 12 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Почти по всей территории пройдут дожди с градом.

Буря обойдет стороной только некоторые регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"На большей части территории страны грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый) в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Украине

В ночь на 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Синоптики сообщили, что в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской ожидаются сильные ветра, но без осадков.

Лишь в Закарпатской области и оккупированном Россией Крыму сегодня не будет ни ветра, ни дождя с градом.

Карта погоды в Украине Укргидрометцентр

По прогнозу метеорологов, в Киеве 12 мая ожидается умеренный дождь с грозами. Местами возможен град. Ветер с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью +12+15 градусов, днем около +20, но во второй половине дня ожидается резкое снижение температуры.

Спасатели присвоили ситуации 1-й уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая практически по всей территории Украины по прогнозу синоптиков ожидаются дожди с грозами.