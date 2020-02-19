По стандартам НАТО: в Украине впервые появится взвод военной полиции. Фото с учений

В Запорожье стартовала специальная подготовка бойцов первого в Украине взвода военной полиции.

Как сообщает "Радио Свобода", 22 человека прошли жесткий отбор (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

Во время тестирования бойцы проходили, в том числе, проверку физической и огневой подготовки, знаний английского.

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

В рамках обучения военнослужащие уже проходят курс по охране VIP-персон, совершенствуют свои навыки применения оружия, метания гранат. Также отрабатывается стрельба из пистолета и автомата в разных позициях. Бойцов обучают группироваться, чтобы минимизировать шансы врага попасть при стрельбе из автоматического оружия.

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

Готовить взвод будут три месяца по стандартам НАТО. После этого военнослужащие должны войти в состав литовско-польско-украинской бригады, которая будет принимать участие в международных операциях.

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

Подготовка взвода военной полиции "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине построят две новейшие военные базы по стандартам НАТО. Также появятся мобильные военные городки.

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