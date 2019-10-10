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10 октября • обновлено в 21:15
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По примеру России? В Украине предложили уголовную ответственность для СМИ

1.4т Читать материал на украинском

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложили ввести в Украине уголовную ответственность за искажение информации средствами массовой информации.

С такой инициативой он выступил в интервью радио "НВ". В понимании министра, речь должна идти о манипуляциях, создание и управление ботофермами и распротранение фейков.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", – заявил он.

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В Украине предложили уголовную ответственность для СМИ

В Украине предложили уголовную ответственность для СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта 2019 года в Российской Федерации вступили в силу скандальные законы о фейковых новостях и оскорблении власти.

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Место
Украина
Теги
СМИ Министерство молодежи и спорта Министерство культуры
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А вот это отлично, когда в стране все каналы принадлежать олигархам и нет независимых сми, это будет отличным решением.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пiдтримую
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
А за искажение принципов демократии или желаний народа,будут сажать?Или всё только в одну сторону?
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