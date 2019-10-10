По примеру России? В Украине предложили уголовную ответственность для СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложили ввести в Украине уголовную ответственность за искажение информации средствами массовой информации.

С такой инициативой он выступил в интервью радио "НВ". В понимании министра, речь должна идти о манипуляциях, создание и управление ботофермами и распротранение фейков.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, – когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", – заявил он.

В Украине предложили уголовную ответственность для СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта 2019 года в Российской Федерации вступили в силу скандальные законы о фейковых новостях и оскорблении власти.

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