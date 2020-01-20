"По приезду пел гимн РФ": в сети вспомнили историю "крымнашиста", попавшего под обмен пленными

Севастопольцу Степану Резунику грозило 8 лет тюрьмы за участие в так называемой "самообороне Крыма", однако в рамках обмена между Украиной и Россией его передали подконтрольным Кремлю террористам.

Журналисты программы "Крым.Реалии". вспомнили историю задержания и освобождения Резуника.

Его задержали на КПП "Каланчак" 11 июня 2019 года, когда он ехал забирать украинский загранпаспорт – хотел работать на яхте в Европе. Украинские правоохранители обвинили его в участии в незаконных вооруженных формированиях в 2014 году. Так называемая "крымская самооборона" помогала России аннексировать полуостров, блокировала и штурмовала украинские воинские части. Именно в этом Степана обвиняла крымская прокуратура в Киеве.

Степан Резуник "Крым.Реалии"

"Доказательства его вины бесспорны, у нас есть и лица, которые узнают его, есть и свидетели, которые дают показания против него. Принимая участие в "самообороне Севастополя" он находился на блокпостах с оружием – контролировал трассу Симферополь-Севастополь", – рассказал зампрокурор Крыма Игорь Поночовный.

Однако, его жена, которая называла Революцию Достоинства в Украине свержением власти, а российскую агрессию спасением от националистов, утверждает, что они с мужем не брали в руки оружие, а возили на блокпосты продукты и лекарства. По словам жены, Резуник никогда не служил в вооруженных силах.

Ирина выложила в сеть несколько видеообращений дочери Варвары, которая просила президентов России и Украины освободить папу.

Резунику грозило до 8 лет тюрьмы, но он попал под обмен пленными. В Севастополь приехал по новому железнодорожному переезду через Керченский пролив. В поезде мужчина встретил Новый год, а по прибытии спел гимн России.

На вокзале его встретили родные с плакатами "206 дней дурдома, но ты снова дома" и "8 месяцев плена – ты наш герой". На самом деле на материке он провел 6,5 месяцев – одну часть в СИЗО, другую под залогом.

На городском телевидении эту историю подавали как возвращение из плена. На одном из каналов он рассказал, что якобы украинские органы располагают информацией о каждом крымчанине.

На сегодняшний день обвинения с Резуника не сняты. На материковой части Украины будут продолжаться расследования. Он должен является на допросы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!