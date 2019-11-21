По Одессе ходил иностранец с четырьмя пистолетами: полицейские остановили его случайно

В Одессе полицейские остановили случайного прохожего, у которого при себе оказались четыре пистолета.

Мужчина оказался 46-летним иностранцем, недавно проживающим в городе. Теперь его привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полиция Одессы задержала вооруженного прохожего Сайт ГУ Нацполиции в Одесской области

В полиции уточняют, что мужчина был задержан патрулем во время отработки территории на Люстдорфской дороге.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Пистолеты изъяли и направили на экспертизу, по результатам которого будет принято решение о привлечении иностранца к ответственности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Была ранена женщина.

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