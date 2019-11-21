Главная Новости
21 ноября • обновлено в 12:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

По Одессе ходил иностранец с четырьмя пистолетами: полицейские остановили его случайно

572
Читать материал на украинском

В Одессе полицейские остановили случайного прохожего, у которого при себе оказались четыре пистолета.

Мужчина оказался 46-летним иностранцем, недавно проживающим в городе. Теперь его привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полиция Одессы задержала вооруженного прохожего

Полиция Одессы задержала вооруженного прохожего

Сайт ГУ Нацполиции в Одесской области

В полиции уточняют, что мужчина был задержан патрулем во время отработки территории на Люстдорфской дороге.

Новости
Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Пистолеты изъяли и направили на экспертизу, по результатам которого будет принято решение о привлечении иностранца к ответственности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Была ранена женщина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Одесса
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги