Смертность больных COVID-19 растет в разы из-за аппаратов ИВЛ: как спасают украинцев и есть ли альтернатива

Согласно утверждениям некоторых иностранных медиков, половина пациентов, болеющих коронавирусом и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают. По их мнению, ИВЛ могут представлять прямую и непосредственную угрозу жизни и здоровью определенной категории больных. Однако не все так безнадежно – существует также СИПАП-аппарат, который позволяет насытить легкие воздухом посредством подачи сжатого кислорода непосредственно в дыхательные пути. Благодаря этому они расправляются, и дышать больным становится намного легче.

Действительно ли это так, выяснял OBOZREVATEL.

Что такое ИВЛ и СИПАП

Система искусственной вентиляции легких (ИВЛ) рассчитана на два вида вентиляции легких — механический и неинвазивный.

Первый вариант используется лишь в том случае, если пациент не может дышать самостоятельно и за него это делает машина. Для этого в трахею вводится специальная трубка, через которую осуществляется принудительная вентиляция легких. Само устройство состоит из панели управления и компрессора, подающего кислород в легкие больного.

Второй вариант предусматривает режим СИПАП (CPAP – Constant Positive Airway Pressure) и используется для обеспечения вспомогательного дыхания при нейромышечных и респираторных заболеваниях. Преимущество СИПАП заключается в том, что его можно использовать как в домашних условиях, так и в лечебных учреждениях.

Существуют две разновидности СИПАП — базовая и автоматическая.

Первая используется в двух сценариях: во время сна или при лечении. При применении базовой СИПАП уровень давления необходимо устанавливать вручную— через маску, шлем или назальные катетеры. Автоматическая СИПАП позволяет врачу устанавливать максимальное давление, под которое ИВЛ-аппараты затем автоматически подстраиваются.

ИВЛ-аппараты, работающие в режиме CPAP, позволяют удерживать альвеолы в расправленном состоянии и предотвращают деформацию органов дыхания.

Статистика подключения больных к ИВЛ

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, с начала эпидемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 71 056 человек с данным диагнозом. На сегодняшний день 39 308 из них выздоровели, а 1709 умерли от осложнений.

Всего по Украине сейчас болеет 30 039 человек, из которых 4800 проходят лечение в медицинских учреждениях. 124 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Если за человека дышит аппарат, то риск умереть увеличивается в разы

В комментарии OBOZREVATEL врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о том, что если у больного падает сатурация (насыщение крови кислородом), снижается артериальное давление и теряется сознание, его полностью переводят на искусственную вентиляцию.

"Если больной не может дышать с помощью вспомогательных аппаратов, маски, высокопоточных канюлей (назальных), и есть прямая угроза его жизни, то мы переводим его на ИВЛ. Ни один анестезиолог не переведет больного на ИВЛ, если в этом не будет необходимости. Особенно если пациент может более или менее самостоятельно дышать и ему только нужны вспомогательные варианты вентиляции", — отметил врач.

По словам г-н Дуброва, по всему миру летальность среди больных COVID-19, которых переводят на ИВЛ, очень высокая. Где-то от 50% до 90% в зависимости от страны.

"Мы должны понимать, что в искусственной вентиляции легких нуждаются пациенты с крайне тяжелым течением болезни. И это их последняя надежда, поскольку другие методы неэффективны", — подчеркнул врач.

В комментарии OBOZREVATEL главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк отметил, что они не подключают своих пациентов к аппаратам низкого класса, а используют только ИВЛы среднего и высшего класса.

"Все зависит от аппарата. Хочу заметить, что помогать больным, у которых есть проблемы, нужно. Желательно вовремя оказать им помощь посредством СИПАП-аппаратов, чтобы не допустить полный переход на ИВЛ. В этом случае СИПАП гораздо эффективнее, поскольку благодаря ему пациенты могут самостоятельно дышать", — пояснил врач.

Заведующий реанимацией опорной больницы Винницкой центральной районной клинической больницы Владимир Чеботарев разделяет мнение зарубежных коллег.

"Мы к этому выводу также пришли. Если взять инвазивный метод искусственной вентиляции легких, то по показателям, человек выживает в 10-30%. Но очень часто этот показатель чаще составляет 10%. Выживание больного с помощью аппаратного дыхания через интубационное введение снижается. То есть больной не самостоятельно дышит, а с помощью аппарата. В этом случае происходят дополнительные повреждения и абсолютно не выполняется задача, которую мы ставим. Когда дыхание управляемое, то выживание минимальное", — рассказал врач OBOZREVATEL.

Он убежден, что им нужны только аппараты СИПАП (качественный аппарат стоит от 600 тысяч до 1 миллиона грн.), которые позволяют качественно лечить пациентов.

"СИПАП можно использовать как для детей, так и для взрослых с другими болезнями (сосудистыми, при низком гемоглобина, диабете, гнойных и сердечных заболеваниях). Каждому человеку нужен кислород, иначе он умрет от асфиксии (недостатка кислорода). Там, где есть кислород, там есть жизнь. Это 50% лечения", — добавил Чеботарев.