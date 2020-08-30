По Крыму пронесся огромный торнадо. Видео

Огромный торнадо в Крыму попал на видео.

Возле берегов оккупированного Россией Крыма пронесся огромный торнадо.

Как сообщил телеканал "Звезда", природное явление можно было наблюдать в Сакском и Черноморском районах, а также вблизи Евпатории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мощный водяной смерч образовался недалеко от побережья, его было видно даже в местах, отдаленных от моря.

Водяные смерчи как правило возникают в тропических зонах, время "жизни" такого торнадо – от 15 до 30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне смерч возник в крымском поле, когда на нем паслись коровы.

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