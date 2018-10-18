На первых двух кадрах видно, как начинался этот день, на трёх следующих, то как он завершался...

По звонку от жены я узнал о взрыве в техникуме, она, нервно, просила позвонить сестре и узнать в порядке ли племянник, обучающийся в этом учебном заведении. Он находился в соседнем корпусе, после взрыва они с одногруппниками перепрыгнули через забор и покинули место трагедии.

После, по всем учебным заведениям проходила эвакуация. Из детсада взволнованным голосом позвонила воспитатель, сообщила, что срочно следует забрать ребёнка. Жена сорвалась в детсад. На улице стояло более сотни родителей. Выкрикивали номера групп. Детей выводили по одному. Входы были заблокированы столами, наш не стал дожидаться вывода и прыгнул через стол навстречу матери, позже разрыдался, приговаривая, что нас хотели взорвать.

По городу поползли разные версии, а по дорогам неслись скорые и камазы полиции. Местных скорых не хватило и из россии, дополнительно, выехала колонна экипажей скорых.

На мосту усилили контроль, а в портах города охрана надела броники и каски.

Версии случившегося были разными - одиночка (парень с гранатой и пистолетом совершил отстрел), исламисты (попытка второго Беслана), украинцы (организовали теракт). Из соседнего с Керчью села пришло сообщение, что полиция торбит дома крымских татар, а по радио шли призыва от ведущего мобилизовать общество против украинцев, которые есть в Крыму, так как они несут постоянную опасность.

Знакомой подруга позвонила из Ливана, сказала, что у них "CNN" заявило, что трагедия в Керчи напрямую связана с активной деятельностью капутина в Сирии.

Больница 1 переполнена, раненых повезли в Аршинцево. Так как скорых не хватало, то гражданские, добровольно, на своих авто помогали увозить пострадавших.

В данный момент в районе взрыва стоит оцепление из полиции, солдат, самообороны, МЧС... Все там

Роств прочёсывает толпу в поисках интервьюера, но желающих при мне не оказалось.

Среди стоящих у кордона людей присутствует версия о заложниках. Некоторые из молодёжи говорят, что стреляли люди в масках, но это всё идёт на уровне слухов.

В версию со стрелком-одиночкой верят с неохотой...

Продолжение следует...