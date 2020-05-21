По делам Майдана объявлены новые подозрения экс-беркутовцам

Офис Генерального прокурора совместно с Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут".

Как отметили на сайте ОГП, "экс-правоохранители" подозреваются в искусственном создании доказательств против митингующих во время Революции Достоинства, а также в незаконном препятствовании организации и проведению митинга.

"Следствием установлено, что утром 20 января 2014 группой так называемых "титушек" было задержано на ул. Лаврской в Киеве трех участников акции протеста Евромайдана, которые шли домой с Майдана Независимости. Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления. Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев", – отметили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

В делах Майдана объявлены новые подозрения экс-беркутовцам ракурс

Там добавили, что на основании этого трех активистов задержали, сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко, которого подозревают в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.