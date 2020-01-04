Плюсовая температура и мокрый снег: синоптики дали теплый прогноз на субботу в Украине

В субботу, 4 декабря, в регионах Украины местами пройдут дожди и мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, в этот день на территорию страны будет поступать более влажный воздух. В частности, в Западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Погода в Украине "АиФ-Украина"

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7°.

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, ближайшие выходные, 4 и 5 января, большинство регионов Украины накроет мокрый снег с дождем. Раньше всего он выпадет на западе страны, а ближе к вечеру 4 января – и на севере.

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