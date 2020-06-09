В Украине уменьшилось количество заболевших COVID-19: появилась статистика Минздрава на 9 июня

По состоянию на утро вторника, 9 июня, в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки – 394.

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С момента начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 810 человек (+13 за сутки). В то же время выздоровели 12 412 (+217 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и сайта СНБО.

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки диагностировали во Львовской – 49, Закарпатской – 39 и Житомирской областях – 38.

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине phc.org.ua

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