В Украине уменьшилось количество заболевших COVID-19: появилась статистика Минздрава на 9 июня

Марина Лисничук Общество 08:53, 9.06.2020 Обновлено: 08:58, 9.06.2020

По состоянию на утро вторника, 9 июня, в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки – 394.

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С момента начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 810 человек (+13 за сутки). В то же время выздоровели 12 412 (+217 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и сайта СНБО.

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки диагностировали во Львовской – 49, Закарпатской – 39 и Житомирской областях – 38.

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине
phc.org.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С 10 июня Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлениям главного санитарного врача, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

  • При этом с 5 до 8 июня в Украине выросло количество регионов, в которых из-за плохих показателей по заболеваемости COVID-19 нельзя смягчать карантин. Это семь областей и город Киев.

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