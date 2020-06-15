Плюс 656 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 15 июня

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, в Украине официально подтверждены 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умер уже 901 человек (+12 за сутки), а 14 253 пациентов (+171) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Коронавирус в Украине

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 136 новых инфицированных, Закарпатской области – 48 и в городе Киев – 53.

Статистика по коронавирусу в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 15 июня коронавирусом в Украине и мире заразилось почти 8 млнчеловек. У 123 тысяч из них COVID-19 обнаружили за последние сутки.