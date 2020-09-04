В Украине осенью больных COVID-19 за день может быть 6 тыс., в целом – 330 тыс. – прогноз эпидемиолога

В ноябре количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 330 тысяч человек.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита. "Исходя из тренда, у нас может быть 3,5-4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5-6 тысяч в день. В течение октября у нас может заболеть до 150 тысяч человек. В течение сентября-октября может быть и 200 тысяч", – пояснил он.

Таким образом, в сумме с текущим количеством больных коронавирусом – около 130 тысяч – по состоянию на начало ноября общее количество, вероятно, вырастет до 280-330 тысяч.

По прогнозам медика, процент летальных исходов будет оставаться неизменным – около 2%. Но количество смертей будет расти за счет увеличения общего количества больных.

Курпита предположил, что со временем в Украине возникнет проблема с доступностью коек в больницах для лечения тяжелой формы коронавируса. По его словам, общий объем коечного фонда в стране вполне удовлетворителен, но в отдельных регионах количество свободных коек может закончиться раньше, чем в других.

Таким образом, может возникнуть необходимость в развертывании новых коек, в том числе, за счет привлечения не инфекционных отделений больниц.

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Виталий Янченко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, скорее всего, ожидается в сентябре.