Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд. Статистика на 23 апреля

По состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждены 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что за последние сутки выявили еще 578 зараженных пациентов. Это стало новым антирекордом, который, по словам главы Минздрава Максима Степанова, вызван нарушением карантина на Вербное воскресенье и Пасху (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 353 случая;
Волынская область – 188 случаев;
Днепропетровская область – 186 случаев;
Донецкая область – 21 случай;
Житомирская область – 304 случая;
Закарпатская область – 230 случаев;
Запорожская область – 146 случаев;
Ивано-Франковская область – 644 случая;
Кировоградская область – 258 случаев;
г. Киев – 1059 случаев;
Киевская область – 451 случай;
Львовская область – 282 случая;
Луганская область – 27 случаев;
Николаевская область – 99 случаев;
Одесская область – 161 случай;
Полтавская область – 161 случай;
Ривненская область – 396 случаев;
Сумская область – 89 случаев;
Тернопольская область – 499 случаев;
Харьковская область – 101 случай;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 61 случай;
Черновицкая область – 1140 случаев;
Черкасская область – 220 случаев;
Черниговская область – 17 случаев.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Facebook Центра общественного здоровья
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом, 174 смерти и 424 выздоровления.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается 3-8 мая.
В этой связи Кабмин решил продлить карантин по всей стране до 11 мая.
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