Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд. Статистика на 23 апреля

По состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждены 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что за последние сутки выявили еще 578 зараженных пациентов. Это стало новым антирекордом, который, по словам главы Минздрава Максима Степанова, вызван нарушением карантина на Вербное воскресенье и Пасху (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 353 случая;

Волынская область – 188 случаев;

Днепропетровская область – 186 случаев;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 304 случая;

Закарпатская область – 230 случаев;

Запорожская область – 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 644 случая;

Кировоградская область – 258 случаев;

г. Киев – 1059 случаев;

Киевская область – 451 случай;

Львовская область – 282 случая;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 99 случаев;

Одесская область – 161 случай;

Полтавская область – 161 случай;

Ривненская область – 396 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 499 случаев;

Харьковская область – 101 случай;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 61 случай;

Черновицкая область – 1140 случаев;

Черкасская область – 220 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине Facebook Центра общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

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