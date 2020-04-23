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23 апреля • обновлено в 10:31
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Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд. Статистика на 23 апреля

38.3т
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По состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждены 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что за последние сутки выявили еще 578 зараженных пациентов. Это стало новым антирекордом, который, по словам главы Минздрава Максима Степанова, вызван нарушением карантина на Вербное воскресенье и Пасху (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 353 случая;

  • Волынская область – 188 случаев;

  • Днепропетровская область – 186 случаев;

  • Донецкая область – 21 случай;

  • Житомирская область – 304 случая;

  • Закарпатская область – 230 случаев;

  • Запорожская область – 146 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 644 случая;

  • Кировоградская область – 258 случаев;

  • г. Киев – 1059 случаев;

  • Киевская область – 451 случай;

  • Львовская область – 282 случая;

  • Луганская область – 27 случаев;

  • Николаевская область – 99 случаев;

  • Одесская область – 161 случай;

  • Полтавская область – 161 случай;

  • Ривненская область – 396 случаев;

  • Сумская область – 89 случаев;

  • Тернопольская область – 499 случаев;

  • Харьковская область – 101 случай;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 61 случай;

  • Черновицкая область – 1140 случаев;

  • Черкасская область – 220 случаев;

  • Черниговская область – 17 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине

Facebook Центра общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

Плюс 578 за сутки: коронавирус в Украине побил новый антирекорд

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

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