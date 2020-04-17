Плюс 501 за сутки: коронавирус в Украине снова побил антирекорд
По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Украине официально подтвердили 4662 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что 501 факт заражения выявлен за последние сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, состоянием на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай", – сказано в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 296 случаев;
Волынская область – 122 случая;
Днепропетровская область – 89 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 177 случаев;
Закарпатская область – 150 случаев;
Запорожская область – 118 случаев;
Ивано-Франковская область – 427 случаев;
Кировоградская область – 218 случаев;
г. Киев – 705 случаев;
Киевская область – 253 случая;
Львовская область – 203 случая;
Луганская область – 9 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 93 случая;
Полтавская область – 41 случай;
Ривненская область – 240 случаев;
Сумская область – 81 случай;
Тернопольская область – 353 случая;
Харьковская область – 56 случаев;
Херсонская область – 51 случай;
Хмельницкая область – 38 случаев;
Черновицкая область – 759 случаев;
Черкасская область – 137 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на COVID-19.
На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать украинцам, у которых появились признаки коронавируса, но не подписана декларация с семейным врачом. Он посоветовал немедленно звонить на 103.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 апреля в Украине официально был подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 116 летальных и 186 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области, в Киеве, а также Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой областях.
Напомним, что в мире пандемия унесла более 145 тысяч жизней, а заболели опасным недугом свыше 2,18 млн человек. Более 547 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.