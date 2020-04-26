Плюс 492 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 26 апреля

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
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Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 388 случаев;
Волынская область – 241 случай;
Днепропетровская область – 292 случая;
Донецкая область – 29 случаев;
Житомирская область – 348 случаев;
Закарпатская область – 329 случаев;
Запорожская область – 182 случая;
Ивано-Франковская область – 731 случай;
Кировоградская область – 323 случая;
м. Киев – 1188 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Львовская область – 348 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Николаевская область – 111 случаев;
Одесская область – 220 случаев;
Полтавская область – 172 случая;
Ровенская область – 508 случаев;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 607 случаев;
Харьковская область – 147 случаев;
Херсонская область – 87 случаев;
Хмельницкая область – 70 случаев;
Черновицкая область – 1341 случай;
Черкасская область – 257 случаев;
Черниговская область – 32 случая.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля в Центр в целом поступило 873 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.
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