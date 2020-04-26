Главная Новости
26 апреля • обновлено в 10:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Плюс 492 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 26 апреля

9.3т
Читать материал на украинском

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Плюс 492 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 26 апреля

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 388 случаев;

  • Волынская область – 241 случай;

  • Днепропетровская область – 292 случая;

  • Донецкая область – 29 случаев;

  • Житомирская область – 348 случаев;

  • Закарпатская область – 329 случаев;

  • Запорожская область – 182 случая;

  • Ивано-Франковская область – 731 случай;

  • Кировоградская область – 323 случая;

  • м. Киев – 1188 случаев;

  • Киевская область – 542 случая;

  • Львовская область – 348 случаев;

  • Луганская область – 29 случаев;

  • Николаевская область – 111 случаев;

  • Одесская область – 220 случаев;

  • Полтавская область – 172 случая;

  • Ровенская область – 508 случаев;

  • Сумская область – 95 случаев;

  • Тернопольская область – 607 случаев;

  • Харьковская область – 147 случаев;

  • Херсонская область – 87 случаев;

  • Хмельницкая область – 70 случаев;

  • Черновицкая область – 1341 случай;

  • Черкасская область – 257 случаев;

  • Черниговская область – 32 случая.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля в Центр в целом поступило 873 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
1
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги