Плюс 492 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 26 апреля

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 388 случаев;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 348 случаев;

Закарпатская область – 329 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 731 случай;

Кировоградская область – 323 случая;

м. Киев – 1188 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Львовская область – 348 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 508 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 607 случаев;

Харьковская область – 147 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 70 случаев;

Черновицкая область – 1341 случай;

Черкасская область – 257 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля в Центр в целом поступило 873 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.

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