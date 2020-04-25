Украина перешагнула порог в 8 тысяч зараженных COVID-19: статистика на 25 апреля

Виктория Довгань Общество 09:21, 25.04.2020 Обновлено: 12:00, 25.04.2020

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Faceboоk. За сутки выявлено 478 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус
"Апостроф"

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 377 случаев;

  • Волынская область – 212 случаев;

  • Днепропетровская область – 240 случаев;

  • Донецкая область – 27 случаев;

  • Житомирская область – 337 случаев;

  • Закарпатская область – 286 случаев;

  • Запорожская область – 171 случай;

  • Ивано-Франковская область – 700 случаев;

  • Кировоградская область – 306 случаев;

  • г. Киев – 1159 случаев;

  • Киевская область – 519 случаев;

  • Львовская область – 317 случаев;

  • Луганская область – 28 случаев;

  • Николаевская область – 103 случая;

  • Одесская область – 183 случая;

  • Полтавская область – 169 случаев;

  • Ривненская область – 483 случая;

  • Сумская область – 94 случая;

  • Тернопольская область – 565 случаев;

  • Харьковская область – 125 случаев;

  • Херсонская область – 79 случаев;

  • Хмельницкая область – 66 случаев;

  • Черновицкая область – 1308 случаев;

  • Черкасская область – 249 случаев;

  • Черниговская область – 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.

В то же время на брифинге глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 24 апреля в Украине зафиксированы два рекорда по борьбе с коронавирусом – максимальное количество пациентов, которые выздоровели (181), и максимальное число тестирований методом ПЦР (5825).

Также министр опроверг фейк о том, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования на болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

  • А на Буковине в этот день был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости – 109 человек за сутки. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета.

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