Плюс 478 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 25 апреля

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Faceboоk. За сутки выявлено 478 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус "Апостроф"

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 377 случаев;

Волынская область – 212 случаев;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 337 случаев;

Закарпатская область – 286 случаев;

Запорожская область – 171 случай;

Ивано-Франковская область – 700 случаев;

Кировоградская область – 306 случаев;

г. Киев – 1159 случаев;

Киевская область – 519 случаев;

Львовская область – 317 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 169 случаев;

Ривненская область – 483 случая;

Сумская область – 94 случая;

Тернопольская область – 565 случаев;

Харьковская область – 125 случаев;

Херсонская область – 79 случаев;

Хмельницкая область – 66 случаев;

Черновицкая область – 1308 случаев;

Черкасская область – 249 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

А на Буковине в этот день был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости – 109 человек за сутки. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета.

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