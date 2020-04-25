Плюс 478 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 25 апреля

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Faceboоk. За сутки выявлено 478 новых случаев.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус
"Апостроф"
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 377 случаев;
Волынская область – 212 случаев;
Днепропетровская область – 240 случаев;
Донецкая область – 27 случаев;
Житомирская область – 337 случаев;
Закарпатская область – 286 случаев;
Запорожская область – 171 случай;
Ивано-Франковская область – 700 случаев;
Кировоградская область – 306 случаев;
г. Киев – 1159 случаев;
Киевская область – 519 случаев;
Львовская область – 317 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 183 случая;
Полтавская область – 169 случаев;
Ривненская область – 483 случая;
Сумская область – 94 случая;
Тернопольская область – 565 случаев;
Харьковская область – 125 случаев;
Херсонская область – 79 случаев;
Хмельницкая область – 66 случаев;
Черновицкая область – 1308 случаев;
Черкасская область – 249 случаев;
Черниговская область – 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.
А на Буковине в этот день был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости – 109 человек за сутки. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета.
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