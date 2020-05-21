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21 мая • обновлено в 09:25
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В Украине установили рекорд тестирования на COVID-19: статистика Минздрава на 21 мая

  • В Украине зафиксировали уже 19 706 случаев коронавируса

  • Скончались 579 человек, выздоровели – 6 227

  • За сутки в стране провели рекордное количество ПЦР-тестов – 9 361

  • Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Ривненской, Киевской, Черновицкой областях, а также в Киеве

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По состояню на утро четверга, 21 мая, в Украине официально подтверждено 19 706 случаев коронавируса COVID-19. Из них 476 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 579 человек (+15 за сутки). В то же время выздоровели – 6 227 (+272 за сутки).

Министр также подчеркнул, что за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирований – 9 361.

Областями с наибольшим количеством новых случаев болезни, по его словам, стали Ривненская (70), Киевская (55), Черновицкая области (46), а также город Киев (65).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Позже уточненные данные о распространении коронавируса в Украине появились и на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 788 случаев;

  • Волынская область – 698 случаев;

  • Днепропетровская область – 856 случаев;

  • Донецкая область – 138 случаев;

  • Житомирская область – 589 случаев;

  • Закарпатская область – 964 случая;

  • Запорожская область – 398 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1257 случаев;

  • Кировоградская область – 455 случаев;

  • г. Киев – 2475 случаев;

  • Киевская область – 1316 случаев;

  • Львовская область – 1175 случаев;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Николаевская область – 274 случая;

  • Одесская область – 806 случаев;

  • Полтавская область – 266 случаев;

  • Ривненская область – 1287 случаев;

  • Сумская область – 165 случая;

  • Тернопольская область – 1098 случаев;

  • Харьковская область – 851 случай;

  • Херсонская область – 173 случая;

  • Хмельницкая область – 294 случая;

  • Черновицкая область – 2842 случая;

  • Черкасская область – 381 случай;

  • Черниговская область – 117 случаев.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 мая 2020 года в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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