В Украине установили рекорд тестирования на COVID-19: статистика Минздрава на 21 мая

По состояню на утро четверга, 21 мая, в Украине официально подтверждено 19 706 случаев коронавируса COVID-19. Из них 476 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки.
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Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 579 человек (+15 за сутки). В то же время выздоровели – 6 227 (+272 за сутки).
Министр также подчеркнул, что за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирований – 9 361.
Областями с наибольшим количеством новых случаев болезни, по его словам, стали Ривненская (70), Киевская (55), Черновицкая области (46), а также город Киев (65).
Коронавирус в Украине
Позже уточненные данные о распространении коронавируса в Украине появились и на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 788 случаев;
Волынская область – 698 случаев;
Днепропетровская область – 856 случаев;
Донецкая область – 138 случаев;
Житомирская область – 589 случаев;
Закарпатская область – 964 случая;
Запорожская область – 398 случаев;
Ивано-Франковская область – 1257 случаев;
Кировоградская область – 455 случаев;
г. Киев – 2475 случаев;
Киевская область – 1316 случаев;
Львовская область – 1175 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 274 случая;
Одесская область – 806 случаев;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1287 случаев;
Сумская область – 165 случая;
Тернопольская область – 1098 случаев;
Харьковская область – 851 случай;
Херсонская область – 173 случая;
Хмельницкая область – 294 случая;
Черновицкая область – 2842 случая;
Черкасская область – 381 случай;
Черниговская область – 117 случаев.
Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 мая 2020 года в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 20 мая в Украине COVID-19 заразились 19 230 человек. Умерли 564 пациента, выздоровели 5955.
Напомним, решением Кабмина 20 мая в Украине введен адаптивный карантин, который пока продлили до 22 июня.
При этом с 22 мая в стране вводится второй этап ослабления ранее введенных запретов. В частности, возобновит работу общественный транспорт, позволят проводить спортивные соревнования и церковные службы.
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