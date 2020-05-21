В Украине установили рекорд тестирования на COVID-19: статистика Минздрава на 21 мая

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Ривненской, Киевской, Черновицкой областях, а также в Киеве

По состояню на утро четверга, 21 мая, в Украине официально подтверждено 19 706 случаев коронавируса COVID-19. Из них 476 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 579 человек (+15 за сутки). В то же время выздоровели – 6 227 (+272 за сутки).

Министр также подчеркнул, что за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирований – 9 361.

Областями с наибольшим количеством новых случаев болезни, по его словам, стали Ривненская (70), Киевская (55), Черновицкая области (46), а также город Киев (65).

Коронавирус в Украине

Позже уточненные данные о распространении коронавируса в Украине появились и на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 788 случаев;

Волынская область – 698 случаев;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 138 случаев;

Житомирская область – 589 случаев;

Закарпатская область – 964 случая;

Запорожская область – 398 случаев;

Ивано-Франковская область – 1257 случаев;

Кировоградская область – 455 случаев;

г. Киев – 2475 случаев;

Киевская область – 1316 случаев;

Львовская область – 1175 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 274 случая;

Одесская область – 806 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Ривненская область – 1287 случаев;

Сумская область – 165 случая;

Тернопольская область – 1098 случаев;

Харьковская область – 851 случай;

Херсонская область – 173 случая;

Хмельницкая область – 294 случая;

Черновицкая область – 2842 случая;

Черкасская область – 381 случай;

Черниговская область – 117 случаев.

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 мая 2020 года в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 20 мая в Украине COVID-19 заразились 19 230 человек. Умерли 564 пациента, выздоровели 5955.

Напомним, решением Кабмина 20 мая в Украине введен адаптивный карантин, который пока продлили до 22 июня.

При этом с 22 мая в стране вводится второй этап ослабления ранее введенных запретов. В частности, возобновит работу общественный транспорт, позволят проводить спортивные соревнования и церковные службы.

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