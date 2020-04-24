Плюс 477 за сутки: появилась статистика Минздрава по COVID-19 на 24 апреля

Виктория Довгань Общество 09:17, 24.04.2020 Обновлено: 19:06, 24.04.2020

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. 477 фактов инфицирования выявлены за прошедшие сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 370 случаев;

  • Волынская область – 203 случая;

  • Днепропетровская область – 195 случаев;

  • Донецкая область – 24 случая;

  • Житомирская область – 309 случаев;

  • Закарпатская область – 260 случаев;

  • Запорожская область – 163 случая;

  • Ивано-Франковская область – 684 случая;

  • Кировоградская область – 283 случая;

  • г. Киев – 1122 случая;

  • Киевская область – 505 случаев;

  • Львовская область – 298 случаев;

  • Луганская область – 27 случаев;

  • Николаевская область – 103 случая;

  • Одесская область – 169 случаев;

  • Полтавская область – 161 случай;

  • Ривненская область – 437 случаев;

  • Сумская область – 90 случаев;

  • Тернопольская область – 532 случая;

  • Харьковская область – 118 случаев;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 65 случаев;

  • Черновицкая область – 1199 случаев;

  • Черкасская область – 234 случая;

  • Черниговская область – 19 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине
Facebook Центра общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 23 апреля из Италии вернулись 20 врачей, который помогали там бороться с эпидемией.

Работая в эпицентре распространения коронавирусной болезни, они изучили подходы к лечению итальянских коллег, схемы лечения, обращение с больными в зависимости от состояния, организацию маршрутов в больницах и меры карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 23 апреля в Украине было зафиксировано 7170 случаев коронавируса, из которых 187 летальных и 504 пациента выздоровели. Тогда суточный прирост заболеваемости побил антирекорд и составил 578 пациентов.

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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