Плюс 477 за сутки: появилась статистика Минздрава по COVID-19 на 24 апреля

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. 477 фактов инфицирования выявлены за прошедшие сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 370 случаев;
Волынская область – 203 случая;
Днепропетровская область – 195 случаев;
Донецкая область – 24 случая;
Житомирская область – 309 случаев;
Закарпатская область – 260 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 684 случая;
Кировоградская область – 283 случая;
г. Киев – 1122 случая;
Киевская область – 505 случаев;
Львовская область – 298 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 169 случаев;
Полтавская область – 161 случай;
Ривненская область – 437 случаев;
Сумская область – 90 случаев;
Тернопольская область – 532 случая;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 65 случаев;
Черновицкая область – 1199 случаев;
Черкасская область – 234 случая;
Черниговская область – 19 случаев.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Facebook Центра общественного здоровья
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 23 апреля в Украине было зафиксировано 7170 случаев коронавируса, из которых 187 летальных и 504 пациента выздоровели. Тогда суточный прирост заболеваемости побил антирекорд и составил 578 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.
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