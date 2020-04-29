Плюс 456 за сутки: появилась статистика Минздрава по COVID-19 на 29 апреля

По состоянию на среду, 29 апреля, в Украине официально подтверждено 9 866 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом заявил на брифинге глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Отмечается, что за прошедшие сутки выявлено 456 новых фактов инфицирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр подчеркнул, что количество летальных случаев возросло до 250 (+11 за сутки). При этом выздоровели уже 1 103 человека (+111 за сутки).

Коронавирус в Украине

Детальная информация о заболеваемости коронавирусом по областям также появилась на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас болезнь обнаружена в:

Винницкая область – 412 случаев;

Волынская область – 271 случай;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 357 случаев;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 228 случаев;

Ивано-Франковская область – 821 случай;

Кировоградская область – 377 случаев;

г. Киев – 1341 случай;

Киевская область – 643 случая;

Львовская область – 405 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 261 случай;

Полтавская область – 188 случаев;

Ривненская область – 588 случаев;

Сумская область – 98 случаев;

Тернопольская область – 708 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 81 случай;

Черновицкая область – 1489 случаев;

Черкасская область – 282 случая;

Черниговская область – 41 случай.

Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.

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