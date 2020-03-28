Плюс 46 за сутки! В Украине коронавирусом заразились уже 356 человек

Коронавирусом в Украине заразились уже 356 человек: обнаружено еще 46 инфицированных.

Об этом сообщили в Минздраве в вечерней сводке в субботу, 28 марта. Зафиксирован еще один, девятый, летальный случай.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

В то же время в Центре общественного здоровья пишут, что "в течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию".

Коронавирус в Украине Минздрав

При этом еще утром главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко подтвердил данные об 311 инфицированных, что означало бы +45 новых случаев заболевания.

"В общем по данным только вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовано более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры", – сказано в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что в Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Коронавирус в Украине Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, в мире заболели коронавирусом более 650 тысяч человек, из которых более 30 тысяч скончались. При этом самые жуткие потери несет Италия, где умерли уже свыше 10 тысяч людей.

На первом месте по числу инфицированных идут США (120 тысяч). Президент Дональд Трамп пояснил это тем, что в стране делают очень много тестов. За последние два дня обнаружили еще 30 тысяч человек с COVID-19.

Также набирает темп инфекция в Испании, где в последние дни смертность почти на уровне Италии. Китай, хоть и удерживается на 3-м месте по количеству заболевших, за последние сутки обнаружил лишь полсотни инфицированных.

Статистика по коронавирусу worldometers.info

Статистика по коронавирусу worldometers.info

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