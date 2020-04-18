Плюс 444 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 18 апреля
По состоянию на субботу, 18 апреля, в Украине официально подтверждено 5106 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, из них 444 случая выявлены за прошедшие сутки.
Всего от коронавируса в Украине умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 319 случаев;
Волынская область – 134 случая;
Днепропетровская область – 104 случая;
Донецкая область – 14 случаев;
Житомирская область – 197 случаев;
Закарпатская область – 166 случаев;
Запорожская область – 127 случаев;
Ивано-Франковская область – 462 случая;
Кировоградская область – 234 случая;
г. Киев – 770 случаев;
Киевская область – 280 случаев;
Львовская область – 221 случай;
Луганская область – 9 случаев;
Николаевская область – 31 случай;
Одесская область – 106 случаев;
Полтавская область – 49 случаев;
Ривненская область – 283 случая;
Сумская область – 82 случая;
Тернопольская область – 366 случаев;
Харьковская область – 62 случая;
Херсонская область – 56 случаев;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черновицкая область – 840 случаев;
Черкасская область – 141 случай;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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