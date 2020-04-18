Плюс 444 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 18 апреля

Общество 09:32, 18.04.2020 Обновлено: 09:48, 18.04.2020

По состоянию на субботу, 18 апреля, в Украине официально подтверждено 5106 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, из них 444 случая выявлены за прошедшие сутки.

Всего от коронавируса в Украине умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 319 случаев;

  • Волынская область – 134 случая;

  • Днепропетровская область – 104 случая;

  • Донецкая область – 14 случаев;

  • Житомирская область – 197 случаев;

  • Закарпатская область – 166 случаев;

  • Запорожская область – 127 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 462 случая;

  • Кировоградская область – 234 случая;

  • г. Киев – 770 случаев;

  • Киевская область – 280 случаев;

  • Львовская область – 221 случай;

  • Луганская область – 9 случаев;

  • Николаевская область – 31 случай;

  • Одесская область – 106 случаев;

  • Полтавская область – 49 случаев;

  • Ривненская область – 283 случая;

  • Сумская область – 82 случая;

  • Тернопольская область – 366 случаев;

  • Харьковская область – 62 случая;

  • Херсонская область – 56 случаев;

  • Хмельницкая область – 41 случай;

  • Черновицкая область – 840 случаев;

  • Черкасская область – 141 случай;

  • Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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