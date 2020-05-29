Плюс 429 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 29 мая

Виктория Довгань Общество 09:14, 29.05.2020 Обновлено: 09:23, 29.05.2020

По состоянию на утро пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22 811 случаев коронавируса (COVID-19). Из них – 429 за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 679 людей (+10 за сутки), выздоровело – 8 934 (+495). Об этом сообщается на сайте СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине
Сайт СНБО
Коронавирус в Украине
Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 мая в Украине было подтверждено 22 382 случая коронавируса, из которых 669 – летальные и 8 439 человек выздоровели. Суточный прирост заболеваемости составлял 477 человек.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Я тебя туда не посылал!" В Киеве маршрутчик отказал в проезде ветерану

"Говорили – береги сердце, но он рвался на войну": что известно о внезапно ушедшем комбриге Межакове

B2B Jewelry перестала выплачивать деньги: вкладчики Харькова отомстили

В Киеве водитель избил велосипедиста, помешавшего проехать по тротуару

В Украине резко повысят тарифы на воду: сколько будем платить