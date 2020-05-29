Плюс 429 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 29 мая

По состоянию на утро пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22 811 случаев коронавируса (COVID-19). Из них – 429 за последние сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 679 людей (+10 за сутки), выздоровело – 8 934 (+495). Об этом сообщается на сайте СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 мая в Украине было подтверждено 22 382 случая коронавируса, из которых 669 – летальные и 8 439 человек выздоровели. Суточный прирост заболеваемости составлял 477 человек.