Плюс 406 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 24 мая
По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.
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Количество смертей от опасной болезни выросло до 617 (+12 за сутки). При этом выздороветь удалось уже 7 108 людям (+179), сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже детальные данные по конкретным регионам появились на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 889 случаев;
Волынская область – 771 случай;
Днепропетровская область – 869 случаев;
Донецкая область – 143 случая;
Житомирская область – 626 случаев;
Закарпатская область – 1061 случай;
Запорожская область – 410 случаев;
Ивано-Франковская область – 1277 случаев;
Кировоградская область – 473 случая;
г. Киев – 2623 случая;
Киевская область – 1419 случаев;
Львовская область – 1333 случая;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 280 случаев;
Одесская область – 827 случаев;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1417 случаев;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1115 случаев;
Харьковская область – 910 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 346 случаев;
Черновицкая область – 3028 случаев;
Черкасская область – 388 случаев;
Черниговская область – 129 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 мая 2020 года в Центр поступило 848 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 52534 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине было официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса, из которых 605 – летальные, а 6 929 пациентам удалось выздороветь. Суточный прирост заболеваемости тогда составил 432 человека.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь не готовы к ослаблению карантина.