Плюс 406 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 24 мая

Виктория Довгань Общество 09:10, 24.05.2020 Обновлено: 10:30, 24.05.2020

По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.

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Количество смертей от опасной болезни выросло до 617 (+12 за сутки). При этом выздороветь удалось уже 7 108 людям (+179), сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья
Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья

Позже детальные данные по конкретным регионам появились на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 889 случаев;

  • Волынская область – 771 случай;

  • Днепропетровская область – 869 случаев;

  • Донецкая область – 143 случая;

  • Житомирская область – 626 случаев;

  • Закарпатская область – 1061 случай;

  • Запорожская область – 410 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1277 случаев;

  • Кировоградская область – 473 случая;

  • г. Киев – 2623 случая;

  • Киевская область – 1419 случаев;

  • Львовская область – 1333 случая;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Николаевская область – 280 случаев;

  • Одесская область – 827 случаев;

  • Полтавская область – 266 случаев;

  • Ривненская область – 1417 случаев;

  • Сумская область – 166 случаев;

  • Тернопольская область – 1115 случаев;

  • Харьковская область – 910 случаев;

  • Херсонская область – 177 случаев;

  • Хмельницкая область – 346 случаев;

  • Черновицкая область – 3028 случаев;

  • Черкасская область – 388 случаев;

  • Черниговская область – 129 случаев.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом
СНБО
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом
СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 мая 2020 года в Центр поступило 848 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 52534 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика коронавируса по регионах
СНБО
Статистика коронавируса по регионах
СНБО

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