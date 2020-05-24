Плюс 406 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 24 мая

По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Количество смертей от опасной болезни выросло до 617 (+12 за сутки). При этом выздороветь удалось уже 7 108 людям (+179), сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Позже детальные данные по конкретным регионам появились на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 889 случаев;

Волынская область – 771 случай;

Днепропетровская область – 869 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 626 случаев;

Закарпатская область – 1061 случай;

Запорожская область – 410 случаев;

Ивано-Франковская область – 1277 случаев;

Кировоградская область – 473 случая;

г. Киев – 2623 случая;

Киевская область – 1419 случаев;

Львовская область – 1333 случая;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 280 случаев;

Одесская область – 827 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Ривненская область – 1417 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1115 случаев;

Харьковская область – 910 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 346 случаев;

Черновицкая область – 3028 случаев;

Черкасская область – 388 случаев;

Черниговская область – 129 случаев.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом СНБО

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 мая 2020 года в Центр поступило 848 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 52534 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика коронавируса по регионах СНБО

Статистика коронавируса по регионах СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL: