Плюс 401 за сутки: появилась статистика Минздрава по COVID-19 на 28 апреля

Виктория Довгань Общество 09:16, 28.04.2020 Обновлено: 09:38, 28.04.2020

По состоянию на вторник, 28 апреля, в Украине официально подтверждено 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения. За последние сутки выявлен 401 новый факт инфицирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, состоянием на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 406 случаев;

  • Волынская область – 260 случаев;

  • Днепропетровская область – 318 случаев;

  • Донецкая область – 52 случая;

  • Житомирская область – 354 случая;

  • Закарпатская область – 387 случаев;

  • Запорожская область – 208 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 783 случая;

  • Кировоградская область – 356 случаев;

  • г. Киев – 1298 случаев;

  • Киевская область – 604 случая;

  • Львовская область – 371 случай;

  • Луганская область – 32 случая;

  • Николаевская область – 116 случаев;

  • Одесская область – 248 случаев;

  • Полтавская область – 180 случаев;

  • Ривненская область – 553 случая;

  • Сумская область – 95 случаев;

  • Тернопольская область – 664 случая;

  • Харьковская область – 221 случай;

  • Херсонская область – 88 случаев;

  • Хмельницкая область – 72 случая;

  • Черновицкая область – 1429 случаев;

  • Черкасская область – 276 случаев;

  • Черниговская область – 39 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине
Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.

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