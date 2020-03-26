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26 марта • обновлено в 22:36
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Кирилл Лютый

Плюс 40 за сутки! Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 196

26.9т
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Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 196. За сутки обнаружены 40 новых инфицированных.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в вечерней сводке в четверг, 26 марта.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 196 случаев COVID-19", – сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19, один человек выздоровел – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – отметили в ЦОЗ.

При этом за последние два дня число инфицированных в Украине выросло в два раза. Первую сотню пациентов обнаружили лишь к утру среды, 25 марта.

Коронавирус в Украине. Иллюстрация

Коронавирус в Украине. Иллюстрация

Минздрав

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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God St
God St
Брихлива пропаганда,ніякого вірусу не існує він лише в вашій голові.
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