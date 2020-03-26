Плюс 40 за сутки! Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 196

Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 196. За сутки обнаружены 40 новых инфицированных.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в вечерней сводке в четверг, 26 марта.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 196 случаев COVID-19", – сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19, один человек выздоровел – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – отметили в ЦОЗ.

При этом за последние два дня число инфицированных в Украине выросло в два раза. Первую сотню пациентов обнаружили лишь к утру среды, 25 марта.

Коронавирус в Украине. Иллюстрация Минздрав

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