Плюс 397 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в Украине официально подтверждено 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что 397 случаев были выявлены за последние сутки.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 279 случаев;
Волынская область – 109 случаев;
Днепропетровская область – 78 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 162 случая;
Закарпатская область – 116 случаев;
Запорожская область – 115 случаев;
Ивано-Франковская область – 401 случай;
Кировоградская область – 198 случаев;
г. Киев – 644 случая;
Киевская область – 234 случая;
Львовская область – 166 случаев;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 73 случая;
Полтавская область – 27 случаев;
Ривненская область – 204 случая;
Сумская область – 80 случаев;
Тернопольская область – 333 случая;
Харьковская область – 40 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 37 случаев;
Черновицкая область – 662 случая;
Черкасская область – 110 случаев;
Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 15 апреля в Украине было зафиксировано 3764 случая, из которых 108 летальных и 143 пациента выздоровели.
Учитывая резкий скачок количества больных (11,2% за сутки), министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что говорить об отказе от карантина пока преждевременно.
Напомним, в мире коронавирусом заболели уже более 2 млн человек, погибли – 134 тысячи, выздоровели – более 510 тысяч.
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