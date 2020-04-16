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16 апреля • обновлено в 09:38
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Плюс 397 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 16 апреля

1.7т
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В четверг, 16 апреля, в Украине официально подтверждено 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что 397 случаев были выявлены за последние сутки.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 279 случаев;

  • Волынская область – 109 случаев;

  • Днепропетровская область – 78 случаев;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 162 случая;

  • Закарпатская область – 116 случаев;

  • Запорожская область – 115 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 401 случай;

  • Кировоградская область – 198 случаев;

  • г. Киев – 644 случая;

  • Киевская область – 234 случая;

  • Львовская область – 166 случаев;

  • Луганская область – 4 случая;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 73 случая;

  • Полтавская область – 27 случаев;

  • Ривненская область – 204 случая;

  • Сумская область – 80 случаев;

  • Тернопольская область – 333 случая;

  • Харьковская область – 40 случаев;

  • Херсонская область – 44 случая;

  • Хмельницкая область – 37 случаев;

  • Черновицкая область – 662 случая;

  • Черкасская область – 110 случаев;

  • Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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