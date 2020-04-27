Плюс 392 за сутки: появились данные Минздрава по коронавирусу на 27 апреля

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в Украине официально подтвердили 9009 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Только за последние сутки в стране выявлено 392 новых зараженных. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 398 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Днепропетровская область – 310 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 351 случай;

Закарпатская область – 375 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 761 случай;

Кировоградская область – 337 случаев;

г. Киев – 1220 случаев;

Киевская область – 570 случаев;

Львовская область – 358 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 240 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ривненская область – 522 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1375 случаев;

Черкасская область – 267 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщил на брифинге Минздрава министр здравоохранения Максим Степанов, из этих 392 диагностированных случаев коронавируса за минувшие сутки болезнь обнаружили у 28 детей и 73 медиков. Всего были госпитализированы 82 человека, 11 человек умерли, 24 – выздоровели.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.