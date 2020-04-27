Плюс 392 за сутки: появились данные Минздрава по коронавирусу на 27 апреля
По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в Украине официально подтвердили 9009 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
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Только за последние сутки в стране выявлено 392 новых зараженных. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 398 случаев;
Волынская область – 254 случая;
Днепропетровская область – 310 случаев;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 351 случай;
Закарпатская область – 375 случаев;
Запорожская область – 204 случая;
Ивано-Франковская область – 761 случай;
Кировоградская область – 337 случаев;
г. Киев – 1220 случаев;
Киевская область – 570 случаев;
Львовская область – 358 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Николаевская область – 115 случаев;
Одесская область – 240 случаев;
Полтавская область – 173 случая;
Ривненская область – 522 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 612 случаев;
Харьковская область – 196 случаев;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 72 случая;
Черновицкая область – 1375 случаев;
Черкасская область – 267 случаев;
Черниговская область – 35 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщил на брифинге Минздрава министр здравоохранения Максим Степанов, из этих 392 диагностированных случаев коронавируса за минувшие сутки болезнь обнаружили у 28 детей и 73 медиков. Всего были госпитализированы 82 человека, 11 человек умерли, 24 – выздоровели.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.