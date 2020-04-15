Плюс 392 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 15 апреля
По состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом собщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Из них 392 случая были выявлены за последние сутки.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 241 случай;
Волынская область – 100 случаев;
Днепропетровская область – 74 случая;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 130 случаев;
Закарпатская область – 110 случаев;
Запорожская область – 99 случаев;
Ивано-Франковская область – 356 случаев;
Кировоградская область – 192 случая;
г. Киев – 612 случаев;
Киевская область – 230 случаев;
Львовская область – 152 случая;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 14 случаев;
Одесская область – 70 случаев;
Полтавская область – 27 случаев;
Ривненская область – 173 случая;
Сумская область – 77 случаев;
Тернопольская область – 287 случаев;
Харьковская область – 25 случаев;
Херсонская область – 41 случай;
Хмельницкая область – 34 случая;
Черновицкая область – 589 случаев;
Черкасская область – 105 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 апреля в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
Учитывая резкий скачок количества больных (11,2% за сутки), министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что говорить об отказе от карантина пока преждевременно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 14 апреля в Украине было зафиксировано 3372 случая коронавируса, из которых – 98 летальных и 119 пациентов выздоровели.
Президент Владимир Зеленский отметил, что, анализируя статистику больных в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию.
Вместе с тем, он предупредил, что пик эпидемии в Украине наступит в 20-х числах апреля.