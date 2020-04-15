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15 апреля • обновлено в 09:48
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Плюс 392 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 15 апреля

15.9т
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По состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом собщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Из них 392 случая были выявлены за последние сутки.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 241 случай;

  • Волынская область – 100 случаев;

  • Днепропетровская область – 74 случая;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 130 случаев;

  • Закарпатская область – 110 случаев;

  • Запорожская область – 99 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 356 случаев;

  • Кировоградская область – 192 случая;

  • г. Киев – 612 случаев;

  • Киевская область – 230 случаев;

  • Львовская область – 152 случая;

  • Луганская область – 4 случая;

  • Николаевская область – 14 случаев;

  • Одесская область – 70 случаев;

  • Полтавская область – 27 случаев;

  • Ривненская область – 173 случая;

  • Сумская область – 77 случаев;

  • Тернопольская область – 287 случаев;

  • Харьковская область – 25 случаев;

  • Херсонская область – 41 случай;

  • Хмельницкая область – 34 случая;

  • Черновицкая область – 589 случаев;

  • Черкасская область – 105 случаев;

  • Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 апреля в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

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