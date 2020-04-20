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20 апреля • обновлено в 09:44
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Коронавирус в Украине замедлил ход: появилась статистика Минздрава на 20 апреля

12.3т
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В Украине за сутки обнаружено 261 новый случай коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5710.

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По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 20 апреля, всего скончался 151 пациент, выздоровели 359.

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Данные по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область – 330 случаев;

  • Волынская область – 158 случаев;

  • Днепропетровская область – 118 случаев;

  • Донецкая область – 16 случаев;

  • Житомирская область – 226 случаев;

  • Закарпатская область – 196 случаев;

  • Запорожская область – 134 случая;

  • Ивано-Франковская область – 512 случаев;

  • Кировоградская область – 246 случаев;

  • м. Киев – 850 случаев;

  • Киевская область – 333 случая;

  • Львовская область – 253 случая;

  • Луганская область – 24 случая;

  • Николаевская область – 37 случаев;

  • Одесская область – 137 случаев;

  • Полтавская область – 63 случая;

  • Ровенская область – 312 случаев;

  • Сумская область – 83 случая;

  • Тернопольская область – 414 случаев;

  • Харьковская область – 73 случая;

  • Херсонская область – 63 случая;

  • Хмельницкая область – 49 случаев;

  • Черновицкая область – 906 случаев;

  • Черкасская область – 165 случаев;

  • Черниговская область – 12 случаев.

Данные по временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Исследование проводила вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в Украине было зафиксировано 5449 заболевших коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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