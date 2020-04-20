Коронавирус в Украине замедлил ход: появилась статистика Минздрава на 20 апреля

В Украине за сутки обнаружено 261 новый случай коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5710.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 20 апреля, всего скончался 151 пациент, выздоровели 359.

Иллюстрация

Данные по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 158 случаев;

Днепропетровская область – 118 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 226 случаев;

Закарпатская область – 196 случаев;

Запорожская область – 134 случая;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 246 случаев;

м. Киев – 850 случаев;

Киевская область – 333 случая;

Львовская область – 253 случая;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая;

Ровенская область – 312 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 414 случаев;

Харьковская область – 73 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черновицкая область – 906 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные по временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Исследование проводила вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в Украине было зафиксировано 5449 заболевших коронавирусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал