Коронавирус в Украине замедлил ход: появилась статистика Минздрава на 20 апреля

В Украине за сутки обнаружено 261 новый случай коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5710.
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По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 20 апреля, всего скончался 151 пациент, выздоровели 359.
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Данные по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 158 случаев;
Днепропетровская область – 118 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 226 случаев;
Закарпатская область – 196 случаев;
Запорожская область – 134 случая;
Ивано-Франковская область – 512 случаев;
Кировоградская область – 246 случаев;
м. Киев – 850 случаев;
Киевская область – 333 случая;
Львовская область – 253 случая;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 137 случаев;
Полтавская область – 63 случая;
Ровенская область – 312 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 414 случаев;
Харьковская область – 73 случая;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черновицкая область – 906 случаев;
Черкасская область – 165 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные по временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Исследование проводила вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лаборатории.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в Украине было зафиксировано 5449 заболевших коронавирусом.
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