Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля
В Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449.
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Такие данные обнародованы Центром общественного здоровья Минздрава на 9:00 19 апреля. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении.
Данные по регионам выглядят следующим образом:
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 150 случаев;
Днепропетровская область – 110 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 211 случаев;
Закарпатская область – 182 случая;
Запорожская область – 131 случай;
Ивано-Франковская область – 480 случаев;
Кировоградская область – 245 случаев;
Киев – 801 случай;
Киевская область – 304 случая;
Львовская область – 245 случаев;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 112 случаев;
Полтавская область – 61 случай;
Ривненская область – 308 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 390 случаев;
Харьковская область – 67 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 47 случаев;
Черновицкая область – 889 случаев;
Черкасская область – 151 случай;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Исследования проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лаборатории. По состоянию на утро 19 апреля поступило 731 сообщение о подозрении на коронавирус, с начала года – 17368 сообщений.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 апреля в Украине было зафиксировано 5106 заболевших коронавирусом.