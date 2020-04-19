Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля

Юрий Сергиенко Общество 09:33, 19.04.2020 Обновлено: 10:10, 19.04.2020

В Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449.

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Такие данные обнародованы Центром общественного здоровья Минздрава на 9:00 19 апреля. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении.

Данные по регионам выглядят следующим образом:

  • Винницкая область – 330 случаев;

  • Волынская область – 150 случаев;

  • Днепропетровская область – 110 случаев;

  • Донецкая область – 16 случаев;

  • Житомирская область – 211 случаев;

  • Закарпатская область – 182 случая;

  • Запорожская область – 131 случай;

  • Ивано-Франковская область – 480 случаев;

  • Кировоградская область – 245 случаев;

  • Киев – 801 случай;

  • Киевская область – 304 случая;

  • Львовская область – 245 случаев;

  • Луганская область – 24 случая;

  • Николаевская область – 37 случаев;

  • Одесская область – 112 случаев;

  • Полтавская область – 61 случай;

  • Ривненская область – 308 случаев;

  • Сумская область – 83 случая;

  • Тернопольская область – 390 случаев;

  • Харьковская область – 67 случаев;

  • Херсонская область – 63 случая;

  • Хмельницкая область – 47 случаев;

  • Черновицкая область – 889 случаев;

  • Черкасская область – 151 случай;

  • Черниговская область – 12 случаев.

Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Исследования проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лаборатории. По состоянию на утро 19 апреля поступило 731 сообщение о подозрении на коронавирус, с начала года – 17368 сообщений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 апреля в Украине было зафиксировано 5106 заболевших коронавирусом.

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