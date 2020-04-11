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11 апреля • обновлено в 10:06
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Плюс 308 за сутки! Появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 11 апреля

25.1т
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По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине официально подтвердили 2511 случая коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. При этом за последние сутки выявлено 308 новых случаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев", – говорится в сообщении.

В Украине подтвердили более 2,5 тысяч случаев коронавируса

В Украине подтвердили более 2,5 тысяч случаев коронавируса

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 151 случай;

  • Волынская область - 52 случая;

  • Днепропетровская область - 55 случаев;

  • Донецкая область - 11 случаев;

  • Житомирская область - 74 случая;

  • Закарпатская область - 60 случаев;

  • Запорожская область - 64 случая;

  • Ивано-Франковская область - 274 случая;

  • Кировоградская область - 106 случаев;

  • г. Киев - 396 случаев;

  • Киевская область - 149 случаев;

  • Львовская область - 96 случаев;

  • Луганская область - 3 случая;

  • Николаевская область - 0 случаев;

  • Одесская область - 51 случай;

  • Полтавская область - 24 случая;

  • Ровенская область - 103 случая;

  • Сумская область - 69 случаев;

  • Тернопольская область - 208 случаев;

  • Харьковская область - 8 случаев;

  • Херсонская область - 28 случаев;

  • Хмельницкая область - 18 случаев;

  • Черновицкая область - 409 случаев;

  • Черкасская область - 93 случая;

  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL ранее, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19. На видео лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

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