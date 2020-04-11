Плюс 308 за сутки! Появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 11 апреля

По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине официально подтвердили 2511 случая коронавируса COVID-19.
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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. При этом за последние сутки выявлено 308 новых случаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев", – говорится в сообщении.
В Украине подтвердили более 2,5 тысяч случаев коронавируса
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
г. Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как писал OBOZREVATEL ранее, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19. На видео лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы.
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