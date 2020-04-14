Плюс 270 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 14 апреля

По состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 200 случаев;
Волынская область – 80 случаев;
Днепропетровская область – 71 случай;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 112 случаев;
Закарпатская область – 99 случаев;
Запорожская область – 89 случаев;
Ивано-Франковская область – 332 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
г. Киев – 551 случай;
Киевская область – 224 случая;
Львовская область – 136 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 26 случаев;
Ривненская область – 134 случая;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 14 случаев;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 546 случаев;
Черкасская область – 105 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 3102 человек. Количество летальных случаев тогда достигло 93, выздоровели 97 пациентов.
В мире пандемия унесла более 119 тысяч жизней, а заразились коронавирусом свыше 1,92 млн человек.
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