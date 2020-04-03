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3 апреля • обновлено в 22:28
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Кирилл Лютый

Плюс 175 за сутки! Количество заболевших коронавирусом в Украине перешло за тысячу

23.1т
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В Украине официально зафиксировано уже 1072 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сказано в сводке Минздрава вечером в пятницу, 3 апреля. За полдня скончались еще четверо человек и трое вылечились.

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"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Отметим, вечером 2 апреля, Минздрав подтвердил 897 случаев инфицирования. Таким образом, за одни сутки в Украине обнаружили сразу 175 новых заболевших, а с момента утренней сводки +130.

Утром 3 апреля официально были данные о 942 случаях COVID-19.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Сводка по областям Украины публикуется по утрам. Согласно последним данным Минздрава, самая худшая ситуация в Киеве, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областях.

Статистика по коронавирусу в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине

facebook.com/phc.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Детальное разъяснение о новых ограничениях он озвучил в видеообращении.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Что то там про рашку писали, убогие?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Везут заробитчане гостинца с триперком.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Понеслось.
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