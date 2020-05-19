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19 мая • обновлено в 10:10
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В Украине рекордно упало количество больных COVID-19: появилась статистика Минздрава на 19 мая

  • В Украине на 19 мая официально подтвердили 18 876 случаев заражения коронавирусом

  • За сутки болезнь обнаружили у 260 пациентов, что является минимумом за месяц

  • От COVID-19 в стране скончались уже 548 пациентов, выздоровели – 5 632

  • Второй раз количество тех, кто выздоровел, превысило количество заболевших за сутки

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По состояню на утро вторника, 19 мая, в Украине официально подтверждено 18 876 случаев коронавируса COVID-19. Из них 260 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки, что является минимумом за месяц.

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Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего с момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 548 человек (+13 за сутки). В то же время выздоровели – 5 632 (+356 за сутки).

Позже эти данные подтвердили и в Минздраве. На брифинге глава ведомства Максим Степанов подчеркнул, что второй раз за время пандемии в Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

СНБО

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 751 случай;

  • Волынская область – 635 случаев;

  • Днепропетровская область – 843 случая;

  • Донецкая область – 131 случай;

  • Житомирская область – 573 случая;

  • Закарпатская область – 911 случаев;

  • Запорожская область – 385 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1235 случаев;

  • Кировоградская область – 445 случаев;

  • г. Киев – 2359 случаев;

  • Киевская область – 1245 случаев;

  • Львовская область – 1098 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 263 случая;

  • Одесская область – 784 случая;

  • Полтавская область – 264 случая;

  • Ривненская область – 1188 случаев;

  • Сумская область – 164 случая;

  • Тернопольская область – 1081 случай;

  • Харьковская область – 816 случаев;

  • Херсонская область – 168 случаев;

  • Хмельницкая область – 267 случаев;

  • Черновицкая область – 2742 случая;

  • Черкасская область – 376 случаев;

  • Черниговская область – 110 случаев.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 мая 2020 в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.

Обстановка с коронавирусом в Украине

Обстановка с коронавирусом в Украине

Центр общественного здоровья

По словам Степанова, карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в Украине было зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной болезни (325 выявили за сутки). Из них 535 – летальные случаи (+21 за сутки), а выздороветь удалось 5276 пациентов (+160 за сутки).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
СНБО Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

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