В Украине рекордно упало количество больных COVID-19: появилась статистика Минздрава на 19 мая

По состояню на утро вторника, 19 мая, в Украине официально подтверждено 18 876 случаев коронавируса COVID-19. Из них 260 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки, что является минимумом за месяц.
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Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего с момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 548 человек (+13 за сутки). В то же время выздоровели – 5 632 (+356 за сутки).
Позже эти данные подтвердили и в Минздраве. На брифинге глава ведомства Максим Степанов подчеркнул, что второй раз за время пандемии в Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших.
Коронавирус в Украине
СНБО
Коронавирус в Украине
СНБО
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 751 случай;
Волынская область – 635 случаев;
Днепропетровская область – 843 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 573 случая;
Закарпатская область – 911 случаев;
Запорожская область – 385 случаев;
Ивано-Франковская область – 1235 случаев;
Кировоградская область – 445 случаев;
г. Киев – 2359 случаев;
Киевская область – 1245 случаев;
Львовская область – 1098 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 263 случая;
Одесская область – 784 случая;
Полтавская область – 264 случая;
Ривненская область – 1188 случаев;
Сумская область – 164 случая;
Тернопольская область – 1081 случай;
Харьковская область – 816 случаев;
Херсонская область – 168 случаев;
Хмельницкая область – 267 случаев;
Черновицкая область – 2742 случая;
Черкасская область – 376 случаев;
Черниговская область – 110 случаев.
Коронавирус в Украине
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 19 мая 2020 в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.
Обстановка с коронавирусом в Украине
Центр общественного здоровья
По словам Степанова, карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), количество тестирований, проводимых в каждом регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в Украине было зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной болезни (325 выявили за сутки). Из них 535 – летальные случаи (+21 за сутки), а выздороветь удалось 5276 пациентов (+160 за сутки).
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