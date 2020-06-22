Плюс 200 за сутки: на Львовщине установили новый антирекорд COVID-19

Во Львове установили антирекорд по коронавирусу

За сутки 21 июня на Львовщине зафиксировали 200 новых зараженных коронавирусной инфекцией, что стало антирекордом по суточному приросту в регионе.

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Общее количество инфицированных COVID-19 достигло 3 980 человек, сообщает Telegram-канал "Львів VS коронавірус".

От коронавируса там скончались 114 человек, выздоровели 674 пациента.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 – положительные (100 – это жители Львова). Из них новых проб ПЦР-тестов – 468, из которых 129 – положительные", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что две авиакомпании с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.