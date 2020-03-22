Плюс 16 за сутки: число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 63

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 16 человек и на данный момент составляет 63 человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером, 22 марта.

Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 63 человек

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", – сказал Кузин.

"Из них не менее 1/3 это люди, которые имеют определенные условия пребывания дома, в условиях самоизоляции, они могут получать медицинскую помощь на дому", – добавил он.

При этом Кузин отметил, что 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

Игорь Кузин в эфире "Украина 24" Скрин видео

Тем временем, самолет Вооруженных сил Украины следует из Китая, загруженный масками, дезинфекторами и лабораторными тестами на коронавирус. Он должен приземлиться в Киеве в воскресенье, 22 марта.

Сообщается, что это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая бортом ВСУ.

Всего в мире на данный момент заболели коронавирусом более 316 тыс человек, умерли от пандемии более 13 тыс людей и около 96 тыс излечились.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram