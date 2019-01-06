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''Плывем в родную гавань'': в сети высмеяли недовольство россиян из-за Томоса для ПЦУ

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Украинцы в сети высмеяли недовольство россиян из-за получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

Пользователи напомнили, что теперь государство ушло еще на один шаг от "русского брата", и порадовались независимости.

"Доброе утро, православные! Сегодня на Фанаре – праздник Епифания, или Богоявление по-украински, по-народному Крещение. Сейчас в храме святого Георгия служат большой чин освящения воды, позже будет вручен Томос об автокефалии из рук Вселенского Патриарха Варфоломея митрополиту Епифанию. Это наш общий праздник", – написал религиовед Андрей Ковалев в Facebook.

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"А казалось бы, какая простым прихожанам разница, где молиться Богу? А священники вообще должны радоваться, что еще одна территория получила Томос и признание. Но все сыпят проклятия. Королевство кривых зеркал", – пишут в сети.

Также пользователи высмеяли реакцию Русской православной церкви на официальное получение независимости Украины от РФ.

"В администрации чекиста Гундяева назвали Томос для ПЦУ "недействительным". С таким же успехом ФСБ/РПЦ может назвать "недействительной", например, Конституцию США. Или Североатлантический договор. Та что угодно. Всем давно плевать, что там чекисты скажут, даже если они в рясе", – отметили в "Инфорвойсках Украины".

"Открыл ленту. Вижу твит. "Зачем вы постите с*ськи рядом с твитами про Томос. Укртомоснадзор прям. Только фанатиков нам еще не хватало, чтоб в светской стране ладанчиком в соцсети тыкать. Ну а в целом еще один канат связи с РФ обрублен. Плывем в "родную гавань". Но без русни", – посмеялись пользователи.

"Храм святого Георгия в Стамбуле во время торжественной службы по случаю вручения Томоса прямо сейчас. Очень тесно и жарко. Атмосфера непередаваемая. Люди всё прибывают", – отметил Тарас Березовец.

Экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Марков написал, что Томос имеет и политическое и религиозное измерение.

"С точки зрения православного – это раскол православия Руси. Это наказание Божья русскому народу за то, что в 2014 смотрели, как русские города, и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России. Смотрели и ничего не сделали для спасения Украины от последствий государственного переворота, совершенного внешними силами, не скрывающими своей ненависти к православию. Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
ТомосРПЦединая церковь
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
И где тут смеющиеся украинцы? Не видно ни одного. Малочисленный чубато-свидомый сброд, скакавший на Майдане за труселя и печенюшки и продавший туркам свою веру за возможность чистить сортиры в турецких мечетях.
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Файбер Моня
Файбер Моня
томас от фонаря или турецкая церковь торжественно провозгласила очередную украинскую конфессиональную секту. ))
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Он Алекс
Он Алекс
Файбер Моня, чмо ты пригожинское! Терпи ватная продажная 18 рублевая за пост ты мразь
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Makc Махов
Makc Махов
Файбержид обрезаное яйцо кацапа 🇷🇺🐷🖕, мнение кацапа похуй как и рост фюрера Хуйлопутина Владимир Владимировича! 🇷🇺🖕🤣🤣😃🐷🐷😁☠️
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CARGO 100
CARGO 100
Хуторяне, вы еще обрезание не начали на радость Чубарову с Вальцману?
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Makc Махов
Makc Махов
Хoзяин Хохлoв, рашеншвайне 🐷🇷🇺 есть нельзя! Но многие в Кацапии этого не знают и продолжают есть! Хайль Путин! Пу-тин Хуй-ло капут! 🇷🇺🖕🤣🤣😃🐷🐷😁☠️
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Makc Махов
Makc Махов
CARGO 100, обрезание голов кацапам будет происходить в Мацквабаде!Главным резальщиком назначен Кадыров! С 16 лет кацапам головы режет! ☠️😁😁🐷😃🤣🤣🖕🇷🇺
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