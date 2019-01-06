''Плывем в родную гавань'': в сети высмеяли недовольство россиян из-за Томоса для ПЦУ

Украинцы в сети высмеяли недовольство россиян из-за получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

Пользователи напомнили, что теперь государство ушло еще на один шаг от "русского брата", и порадовались независимости.

"Доброе утро, православные! Сегодня на Фанаре – праздник Епифания, или Богоявление по-украински, по-народному Крещение. Сейчас в храме святого Георгия служат большой чин освящения воды, позже будет вручен Томос об автокефалии из рук Вселенского Патриарха Варфоломея митрополиту Епифанию. Это наш общий праздник", – написал религиовед Андрей Ковалев в Facebook.

"А казалось бы, какая простым прихожанам разница, где молиться Богу? А священники вообще должны радоваться, что еще одна территория получила Томос и признание. Но все сыпят проклятия. Королевство кривых зеркал", – пишут в сети.

А казалось бы, какая простым прихожанам разница, где молиться Богу? А священники вообще должны радоваться, что ещё одна территория получила томос и признание. Но все сыпят проклятия. Королевство кривых зеркал. — 2gun (@Barmaley606) 6 січня 2019 р.

Также пользователи высмеяли реакцию Русской православной церкви на официальное получение независимости Украины от РФ.

"В администрации чекиста Гундяева назвали Томос для ПЦУ "недействительным". С таким же успехом ФСБ/РПЦ может назвать "недействительной", например, Конституцию США. Или Североатлантический договор. Та что угодно. Всем давно плевать, что там чекисты скажут, даже если они в рясе", – отметили в "Инфорвойсках Украины".

В администрации чекиста Гундяева назвали Томос для ПЦУ "недействительным".



С таким же успехом ФСБ/РПЦ может назвать "недействительной", например, Конституцию США. Или Североатлантический договор. Та что угодно.



Всем давно плевать, что там чекисты скажут, даже если они в рясе — ІнфоВійська України (@i_army_org) 5 січня 2019 р.

"Открыл ленту. Вижу твит. "Зачем вы постите с*ськи рядом с твитами про Томос. Укртомоснадзор прям. Только фанатиков нам еще не хватало, чтоб в светской стране ладанчиком в соцсети тыкать. Ну а в целом еще один канат связи с РФ обрублен. Плывем в "родную гавань". Но без русни", – посмеялись пользователи.

Открыл ленту. Вижу твит. "Зачем вы постите сиськи рядом с твитами про Томос"

Укртомоснадзор прям. Только фанатиков нам ещё не хватало, чтоб в светской стране ладанчиком в соцсети тыкать.

Ну а в целом ещё один канат связи с РФ обрублен. Плывём в "родную гавань".Но без русни. — РадиоБабай (@radiobabay) 5 січня 2019 р.

"Храм святого Георгия в Стамбуле во время торжественной службы по случаю вручения Томоса прямо сейчас. Очень тесно и жарко. Атмосфера непередаваемая. Люди всё прибывают", – отметил Тарас Березовец.

Экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Марков написал, что Томос имеет и политическое и религиозное измерение.

"С точки зрения православного – это раскол православия Руси. Это наказание Божья русскому народу за то, что в 2014 смотрели, как русские города, и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России. Смотрели и ничего не сделали для спасения Украины от последствий государственного переворота, совершенного внешними силами, не скрывающими своей ненависти к православию. Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.