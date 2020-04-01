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1 апреля • обновлено в 14:27
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Николай Букатар
Николай Букатар
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Плоский живот и тонкая талия с помощью одного хлопка

2.2т

Лишние сантиметры в области живота и талии не только выглядят не эстетично, но и могут прибавить проблем со здоровьем. Скапливание жира приводит к болезням ЖКТ, провоцирует развитие диабета и проблемы с сердцем. Поэтому лучше не допускать превышение объемов талии.

Многие думают, что для плоского живота нужны изнурительные тренировки. На самом деле, это не так. В первую очередь, необходимо избавиться от подкожного жира, и в этом нам поможет упражнение из комплекса Цигун.

Данное упражнение представляет собой специальные прохлопывания, во время которых происходит сокращение и подтягивание мышц живота, улучшается перильстатика кишечника, выводится лишняя жидкость из организма. Вибрационные хлопки запускают лимфатическую систему кишечника, которая выводит токсины и шлаки.

Приток питательных элементов и кислорода, оказывает глубокое действие на ткани и мышцы, вызывая прилив крови, что стимулирует обмен веществ. За счет этого идет повышенное расщепление жиров в проблемных участках, избыточный вес уходит.

Как правильно выполнять упражнение?

Важно выполнять его каждое утро натощак после стакана воды с лимоном. Упражнение поможет проснуться, запустить кишечник и очистить от токсинов.

Примите положение "Во Кык Тан" - шаг пустоты, стопы расположены на ширине плеч развёрнутые 45% наружу, ноги согнуты в коленях в том же направлении 45% наружу, спина ровная, таз слегка подтянут под себя, плечи расслаблены, вес тела в стопах.

Представьте что Ваши стопы, как корни дерева проникают в землю, и вы сразу почувствуете себя целостным и устойчивым.

Упражнение выполняется в три этапа. Каждый этап по 5 минут. Во время хлопка выдох через рот, со звуком “Ха”, следим только за выдохом, вдох подхватывается сам по себе.

- На первом этапе выполняем хлопки снизу вверх под пупком втирающим движением расслабленной ладонью.

- На втором этапа выполняем хлопки сверху вниз над пупком при отклоненном теле 15 градусов назад.

- На третьем этапе хлопки выполнятся в горизонтальной плоскости справа налево в районе боковой зоны живота.

Противопоказания к упражнению:

- Беременность

- Менструальный цикл

Ничто так не повышает самооценку человека, как безупречный внешний вид. Следуйте моим инструкциям по видео и делитесь своими результатами.

Всем красоты, здоровья и долголетия!

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Николай Букатар Николай Букатар
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